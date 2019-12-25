На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд на сутки

На участке для будут идти работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

На этой неделе съезд с КАД на Парашютную улицу будет полностью перекрыт на сутки. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о съезде №2. Дело в том, что там будут проходить дорожно-строительные работы. Ограничение будет действовать с 08:00 17-го июля до 08:00 18-го июля.

Водителей предупредят о работах с помощью дорожных знаков, ограждающих элементов и световой сигнализации.

Ранее Piter.TV показал, как с 1 июля изменился съезд с КАД к "Мега Парнас".

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"