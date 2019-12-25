На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют два съезда

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

На КАД вокруг Петербурге из-за дорожных работ будут полностью перекрыты съезды №№1, 2 на транспортной развязке, пересекающей Парашютную улицу. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 11 июля, это случился на сутки –с 8:00 часов 12-го до 8:00 часов 13 июля. На развязке пройдут работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, отметили в учреждении.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения – предполагается установка временных дорожных знаков, направляющих "световых" стрелок и сигнализации, элементов ограждения.

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Ранее мы сообщали о том, что на федеральной трассе Р-21 "Кола" 13 июля ожидается полное перекрытие движения. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в течение 45 минут с 15.00 дорога будет недоступна для проезда из-за разводки Ладожского моста.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"