На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют один съезд

Работы на участке займут сутки.

Один из съездов КАД в очередной раз перекроют в связи с ремонтными работами. По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на сутки будет недоступен для проезда съезд №2 на развязке КАД с Октябрьской набережной или дорогой из Петербурга до завода Свердлова и Всеволожска.

Съезд на 56 километре внутреннего и 86 километре внешнего кольца будет перекрыт с 8.00 22 августа до 8:00 23 августа.

рИз-за футбольного матча 22 августа у "Газпром Арены" ограничат движение.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"