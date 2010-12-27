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На развязке КАД с Энгельса перекроют четыре съезда
Сегодня, 14:21
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arteliseev

На развязке КАД с Энгельса перекроют четыре съезда

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Транспортное ограничение продлится до утра воскресенья.

Как расскзали Piter.TV в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 20:00 часов 10 августа до 8:00 11 августа будут перекрыты четыре съезда с внешнего кольца КАД в сторону проспекта Энгельса. В организации отметили, что нельзя будет проехать по съездам 2, 5, 6 и 8. Дороги будут перекрываться поочередно.

Отметим, что в рамках работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и дорожные конуса, а также смонтирована световая сигнализация.

Ранее Piter.TV сообщал, во сколько обойдется ремонт участка Выборгского шоссе в Петербурге.  

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дороги, кад, упрдор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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