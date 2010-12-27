На развязке КАД с Энгельса перекроют четыре съезда

Транспортное ограничение продлится до утра воскресенья.

Как расскзали Piter.TV в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 20:00 часов 10 августа до 8:00 11 августа будут перекрыты четыре съезда с внешнего кольца КАД в сторону проспекта Энгельса. В организации отметили, что нельзя будет проехать по съездам 2, 5, 6 и 8. Дороги будут перекрываться поочередно.

Отметим, что в рамках работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и дорожные конуса, а также смонтирована световая сигнализация.

Ранее Piter.TV сообщал, во сколько обойдется ремонт участка Выборгского шоссе в Петербурге.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"