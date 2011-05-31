На развязке КАД Петербурга с Пулковским шоссе перекроют съезд на двое суток

На развязке будут ликвидировать колейность.

На развязке КАД с Пулковским шоссе на двое суток перекроют съезд №4. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут ликвидировать колейность с 26 по 28 мая. Съезд перекроют в сторону станции метро "Московская". Дополнительно будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде №5 с внутреннего кольца на Пулковское шоссе в сторону Ленобласти.

Работы будут проводиться в две смены в круглосуточном режиме. Сроки могут скорректировать с связи с погодными условиями. Водителей предупредят о проводимых работах с помощью дорожных знаков, световой сигнализации и информации на табло.

Также на КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение.

Фото: Яндекс.Карты