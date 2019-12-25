Движение перекроют на 20 минут.

На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение на две ночи. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение будут перекрывать с ночь с 26 на 27 мая на внутреннем кольце и с 27 на 28 мая на внешнем кольце в период с 00:00 до 00:20.

На КАД будут устанавливать П-образную металлическую опору, которая используется для размещения на ней знаков переменной информации. Для безопасности водителей трассу необходимо временно перекрыть. Чтобы избежать заторов, работы проводятся в ночное время.

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