Ночью на Дворцовой набережной собралась толпа жителей Петербурга и туристов

Друг за другом проплывали суда, многие захотели посмотреть на развод переправы с воды.

Развод Дворцового моста в ночь с 8 на 9 мая собрал на набережной толпы людей. Жители Петербурга и туристы активно делятся фотографиями в социальных сетях.

По информации "Невских Новостей", некоторым не удалось подойти близко к Неве из-за большого количества людей у набережной. Большим спросом в эту ночь пользовались прогулки на катерах и теплоходах, многие предпочли наблюдать за разводом с воды.

В 2021 году Дворцовый мост разводят с 01:10 до 02:50 и 03:10 до 04:55. Напомним, с 9 на 10 мая мосты разводить не будут в связи с праздничным нерабочим днем.

Видео: Tik Tok / @natalja.saveljeva