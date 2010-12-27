Для расселения аварийного петербургского жилья требуется 290 миллионов из федерального бюджета

Этот вопрос решается сейчас на внутреннем уровне.

В Петербурге хотят расселить аварийное жилье за счет дополнительных средств из федеральной казны. На данный момент этот вопрос обсуждается на внутреннем уровне. Недавно врио губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил эту тему с главой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным. Из федерального бюджета хотят попросить 290 миллионов рублей. Об этом сообщают городские СМИ.

Участие федеральных структур, безусловно, поможет в решении одной из значимых проблем. Петербург – регион-донор, и мы вправе рассчитывать на возврат в город части тех денег, что перечисляем в федеральный бюджет. Александр Беглов

Помимо этого, на заседании в Смольном обсудили и вопрос о капитальном ремонте зданий.

Ранее на Piter.TV: Беглов просит чиновников как можно скорее расселить коммуналки.

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