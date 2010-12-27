Беглов просит чиновников как можно скорее расселить коммуналки

Беглов: "21 век, а у нас жители живут в коммуналках. Я понимаю, что новые образовались, старые расселились... Но вы даже не можете мне сказать, сколько жителей в сейчас живет коммунальных квартирах".

Александр Беглов попросил ускорить программу по расселению коммуналок в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают городские СМИ.

Также на заседании Беглов отчитал чиновников за то, что они не располагают данными о количестве проживающих в коммунальных квартирах.

21 век, а у нас жители живут в коммуналках. Я понимаю, что новые образовались, старые расселились... Но вы даже не можете мне сказать, сколько жителей в сейчас живет коммунальных квартирах. Александр Беглов, врио губернатора Петербурга

Именно поэтому Беглов попросил решить этот вопрос как можно скорее.

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