На расчистку улиц Петербурга перед снегопадом вышли 1240 специалистов

По данным комитета, устранение гололедицы и расчистка улиц первостепенная задача коммунальщиков. После этого к работе приступят погрузчики, формирующие снежные валы.

В четверг, 23 декабря, перед снегопадом специалисты обработали проезжую часть и тротуары противогололедными материалами. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

Так, при подобных погодных условиях используют 10-процентную песко-соляную смесь как наиболее эффективный и щадящий состав для использования на дорогах города.

Отметим, что 1074 машины и 1240 дворников вышли очищать улицы. Кроме этого, на территории зеленых насаждений работает 816 специалистов и 248 спецмашин.

По данным комитета, устранение гололедицы и расчистка улиц первостепенная задача коммунальщиков. После этого к работе приступят погрузчики, формирующие снежные валы. Самосвалы увезут их на утилизацию.

Ранее в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погоды.

Фото: Piter.tv