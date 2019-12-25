В Петербурге объявили "желтый уровень опасности из-за погоды

Снег и метель могут продолжаться до следующего утра.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. По информации Росгидрометцентра, с 8:00 23 декабря до 6:00 24 декабря на территории Северной столицы ожидаются сильный снег, метель и порывы ветра до 15-18 м/с.

"Желтый" – второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Водителей просят быть осторожными и, по возможности, воздержаться от использования личного автомобиля в связи с высоким риском ДТП.

Пешеходов также просят проявлять осторожность.

Фото: Piter.tv