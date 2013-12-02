На пять лет программу сотрудничества подписали Петербург и Белоруссия

На встрече подписали ряд договоров и соглашений, в том числе соглашение между жилищным комитетом и "Могилевлифтмашем".

Новую программуьторгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Петербургом и Белоруссией до 2027 года подписали 29 марта в Смольном. Заседание прошло в рамках XII Совета делового сотрудничества Петербурга и Белоруссии.

Кроме этого, на встрече подписали ряд договоров и соглашений, в том числе соглашение между жилищным комитетом и "Могилевлифтмашем", соглашение между "Биокадом" и Минздравом Белоруссии.

Ранее мы писали, что глава комздрава Петербурга рассказал, каких лекарств не хватает в городе. Дефицит связан прежде всего с повышенным спросом. Во вторую очередь — с логистическими требованиями.

Фото: Piter.tv

