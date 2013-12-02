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На пять лет программу сотрудничества подписали Петербург и Белоруссия
Сегодня, 20:26
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На пять лет программу сотрудничества подписали Петербург и Белоруссия

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На встрече подписали ряд договоров и соглашений, в том числе соглашение между жилищным комитетом и "Могилевлифтмашем".

Новую программуьторгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Петербургом и Белоруссией до 2027 года подписали 29 марта в Смольном. Заседание прошло в рамках XII Совета делового сотрудничества Петербурга и Белоруссии. 

Кроме этого, на встрече подписали ряд договоров и соглашений, в том числе соглашение между жилищным комитетом и "Могилевлифтмашем", соглашение между "Биокадом" и Минздравом Белоруссии.

Ранее мы писали, что глава комздрава Петербурга рассказал, каких лекарств не хватает в городе. Дефицит связан прежде всего с повышенным спросом. Во вторую очередь — с логистическими требованиями.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: соглашение, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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