На путепроводе "Нева" появится новый асфальт

Работы будут выполнены до 15 октября.

СПб ГБУ "Мостотрест" заключило контракт на ремонт асфальтобетонного покрытия на путепроводе "Нева", сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Работы выполнит организация ООО "АртСтрой-СПб".

Согласно заключенному контракту, асфальтовое покрытие должны будут заменить до 15 октября 2019 года. Работы начнутся после получения всех необходимых согласований. На ремонт выделено 3,5 млн рублей.

Напомним, путепровод "Нева" соединяет Народную улицу в Невском районе Санкт-Петербурга и Мурманское шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области.

Об ограничениях движения на путепроводе во время ремонтных работ будет сообщено позже.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге начался ремонт Московского шоссе.

Фото: Pixabay