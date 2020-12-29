Ледокол "Невская застава" вышел на проверку ледовой обстановки в Петербурге

Также судно будет бороться с нефтеразливами и тушить пожары на прибрежных территориях.

Во вторник, 19 января, ледокол "Невская Застава" вышел на работу в покрытую льдом акваторию Невы. Как рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, судно будет вести рейд по мониторингу ледовой обстановки рек и каналов города.

Отмечается, что аварийно-спасательный буксир-ледокол "Невская Застава" спроектировано по заказу комитета, в 2009 году судно впервые спустили на воду. Ледокол компактный и маневренный, а также способен проходить даже под самыми низкими мостами на Неве. На судне установлено нефтесборное оборудование, а зимой на борту находится многофункциональная самоходная платформа-амфибия TRUXOR. В зимний период ледокол предотвращает скопления льда, которые могут довести до затопления прибрежных территорий, ликвидирует разливы нефти и нефтепродуктов, тушит пожары на суднах и прибрежных территориях и при необходимости прокладывает каналы для проводки судов.

Известно, что в летнюю навигацию ледокол не уходит в отпуск, а продолжает работать с разливами нефтепродуктов и пожарами на суднах.

Напомним, что петербуржцам запретили выходить на лед до 15 апреля.

Видео: ВКонтакте / Комитет по природопользованию