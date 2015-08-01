В Суздальском озере утонул мужчина

"Там уже четвертый утопленник за этот месяц", рассказывает очевидец. Наш мобильный корреспондент прислал видео с места происшествия.

Вечером, 19 июля в Суздальском озере в Петербурге утонул мужчина. По рассказу корреспондента, когда человек начал тонуть, один из отдыхавших сразу бросился к спасателям.

В спасении утопающего учавствовал не только спасатель, но и два добровольца, которые и смогли выловить мужчину.

Это было так все медленно, констатирует корреспондент

По словам корреспондента, когда мужчину вытащили на берег, он был очень бледный и уже посинел. Спасатель долго пытался реанимировать человека. Однако спасти его не удалось.

По словам корреспондента, спасатели обратились в Скорую посмощь только тогда, когда толпа очевидцев начала возмущаться. Медики прибыли на место происшествия спустя 20 минут, после того, как мужчину выловили из воды спасатели. Врачи попытались реанимировать пострадавшего, но было уже поздно.

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