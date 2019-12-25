В Колпинском районе утонул молодой человек

Еще в воскресенье, 4 июля, в отделение полиции Колпинского района обратился 25-летний гражданин Армении и сообщил, что его 21-летний брат утонул в Неве в поселке Саперный. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
На берегу реки были найдены вещи утонувшего, но свидетелей происшествия не было. Специалисты, обходя территорию вдоль берега, не обнаружили тела.
Накануне, 6 июля, заявитель обратился в полицию снова с просьбой разыскать брата. Известно, что пропавший купался в Неве возле пересечения Шлиссельбургского шоссе и переулка Саперный.
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Фото: Piter.tv
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