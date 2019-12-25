На проспекте Юрия Гагарина загорелась квартира в доме

Информации о пострадавших не поступало.

Стало известно о пожаре, который произошел вечером 19 сентября в Московском районе Петербурга. Как сообщили Piter.tv в пресс-службе городского ГУ МЧС в седьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в 9-этажном доме 12/1 по проспекту Юрия Гагарина.

Выяснилось, что в комнате 2-комнатной отдельной квартиры площадью 18 кв. метров обгорела обстановка на площади в три квадратных метра. По данным Piter.tv, загорелись постельные принадлежности.

Пожар был ликвидирован спустя 24 минуты после сообщения о происшествии. Информации о пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Ранее мы сообщали о том, что cпасатели потушили частный дом на Зарубинской улице за 1,5 часа.

Фото: скриншот видео vk.com/spb_today