Спасатели потушили частный дом на Зарубинской улице за 1,5 часа

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, отметили в МЧС.

Стало известно о пожаре в Красногвардейском районе Петербурга. Инцидент произошел днем в субботу. 19 сентября. Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС, на Зарубинской улице, 12 загорелся частный жилой дом. Огонь охватил второй этаж здания, всего площадь пожара составила порядка 50 квадратных метров.

С огнем боролись 15 пожарных, при них были три единицы техники. Ликвидировать пожар удалось спустя полтора часа после получения сообщения о нем, отметили в МЧС. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что cолнечное гало заметили в небе над Выборгом и в Петербурге. Снимки явления появились на страницах социальных сетей.

Фото: Piter.tv