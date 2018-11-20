На станции "Проспект Ветеранов" заметили вагон-дефектоскоп

Петербуржцы опубликовали в сети фотографии, сделанные в метро.

Днем 5 февраля жители Петербурга заметили на станции метро "Проспект Ветеранов" необычный состав. На поезде красовалась табличка с надписью "Вагон-дефектоскоп". Горожане выложили в сеть фотографии с места событий.

На снимках видно, что этот состав отличается от других, которые курсируют в подземке. Он имеет красный цвет и желтые полосы. Окна и двери вагонов плотно завешены белыми жалюзи, некоторые стекла выкрошены в цвет поезда.

Сотрудники петербургского метрополитена пояснили, что вагон-дефектоскоп – это вид подвижного состава железных дорог, который предназначен для сплошного скоростного контроля рельсов, уложенных в путь. Кроме того, его используют для выявления наружных и скрытых дефектов в рельсах.

Ранее петербуржцам показали, как выглядит "Академическая" во время ремонта.

Фото: Мегаполис