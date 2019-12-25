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На проспекте Ветеранов столкнулись троллейбус и мусоровоз
Сегодня, 11:43
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На проспекте Ветеранов столкнулись троллейбус и мусоровоз

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Общественный транспорт лишился лобового стекла.

Накануне, 17 сентября, на проспекте Ветеранов возле дома № 69 произошла крупная авария. Столкнулись троллейбус № 37 и мусоровоз. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

В результате столкновения электрический общественный транспорт лишился лобового стекла. На проезжей части переливались лучами солнца осколки. 

Информация о состоянии водителей и пассажиров уточняется. Выясняются подробности случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Невском районе за рулем Volkswagen находилась маленькая девочка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте

Теги: авария на ветеранов, мусоровоз, транспорт, троллейбус
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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