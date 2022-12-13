На проспекте Ветеранов столкнулись автобус, троллейбус и иномарка

На место аварии приехал автомобиль дорожно-патрульной службы.

На перекрестке проспекта Ветеранов с Дачным проспектом сегодня, 18 марта, произошло тройное ДТП. Дорогу не поделили автобус, троллейбус и иномарка. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

На место аварии приехал автомобиль дорожно-патрульной службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Согласно данным, представленным сервисом "Яндекс Карты", на проблемном участке образовался затор. Информация о пострадавших уточняется.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб