  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Ветеранов столкнулись автобус, троллейбус и иномарка
Сегодня, 17:59
163
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Ветеранов столкнулись автобус, троллейбус и иномарка

0 0

На место аварии приехал автомобиль  дорожно-патрульной службы.

На перекрестке проспекта Ветеранов с Дачным проспектом сегодня, 18 марта, произошло тройное ДТП. Дорогу не поделили  автобус, троллейбус и иномарка. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

На место аварии приехал автомобиль  дорожно-патрульной службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Согласно данным, представленным сервисом "Яндекс Карты", на проблемном участке образовался затор. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv: на Морской набережной прорвало трубу с кипятком.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дачный проспект, дтп с общественным транспортом, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии