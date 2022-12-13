На Морской набережной прорвало трубу с кипятком

Проезд для транспорта временно перекрыт.

В Василеостровском районе прорвало трубу. Авария произошла на Морской набережной у дома № 15. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Дорогу затопило горячей водой. Проезд для транспорта временно перекрыт. На место ЧП приехали сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Специалисты проведут ремонтно-восстановительные работы. Они заменят ненадежный участок трубы.

В компании отметили, что подача горячей воды и отопления в близлежащие дома происходит в штатном режиме.

Ранее на Piter.tv: в Сертолово прорвало трубу.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (архив)