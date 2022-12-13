На Морской набережной прорвало трубу с кипятком

В Василеостровском районе прорвало трубу. Авария произошла на Морской набережной у дома № 15. Об этом сообщили на портале 78.ru.
Дорогу затопило горячей водой. Проезд для транспорта временно перекрыт. На место ЧП приехали сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Специалисты проведут ремонтно-восстановительные работы. Они заменят ненадежный участок трубы.
В компании отметили, что подача горячей воды и отопления в близлежащие дома происходит в штатном режиме.
Ранее на Piter.tv: в Сертолово прорвало трубу.
Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (архив)
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