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На Морской набережной прорвало трубу с кипятком
Сегодня, 17:30
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На Морской набережной прорвало трубу с кипятком

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Проезд для транспорта временно перекрыт.

В Василеостровском районе прорвало трубу. Авария произошла на Морской набережной у дома № 15. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Дорогу затопило горячей водой. Проезд для транспорта временно перекрыт. На место ЧП приехали сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Специалисты проведут ремонтно-восстановительные работы. Они заменят ненадежный участок трубы.

В компании отметили, что подача горячей воды и отопления в  близлежащие дома происходит в штатном режиме.

Ранее на Piter.tv:  в Сертолово прорвало трубу.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (архив)

Теги: васильевский остров, прорвало трубу, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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