Проблему обещают устранить до конца дня. Отопление в домах не отключили.

В Сертолово прорвало трубу. "Горячие источники" забили на Кленовой улице у дома № 1/3 . Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

По словам свидетелей, улицу полностью залило кипятком. Порядка 20 домов остались без горячей воды из-за аварии.

В пресс-службе Сертоловского Топливно-энергетического комплекса сообщили, что аварийные работы начались в 9 часов утра. Проблему обещают устранить до конца дня. Отопление в домах не отключили.

Ранее на Piter.tv: в Горелово злоумышленники подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях рядом с АЗС.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург