На проспекте Ветеранов построят детский сад

На проект выделено 336 миллионов рублей.

На проспекте Ветеранов (дом 5, корпус 2, литера А) планируют построить детский сад. Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Планируется, что в садике будет 200 мест. На проект из городского бюджета выделяется 336 миллионов рублей. Cтроительство, как ожидается, завершат летом следующего года.

Заявки для участия в электронном аукционе на определение фирмы, которая выполнит проект, принимаются до 18 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Выборском районе Северной столицы построят детсад.

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