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На проспекте Ветеранов пьяный петербуржец угрожал убийством в круглосуточном магазине
Вчера, 14:14
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lesjasap
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На проспекте Ветеранов пьяный петербуржец угрожал убийством в круглосуточном магазине

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В Кировском районе подвыпивший мужчина угрожал людям ножом.

Утром в Кировском районе пьяный покупатель угрожал оружием сотрудникам и посетителям продуктового магазина. Нетрезвый хулиган зашел в круглосуточное заведение на проспекте Ветеранов, 16 около половины пятого утра. 
 
Сообщается, что петербуржец угрожал незнакомым людям расправой и убийством. Когда на место происшествия выехали оперативники, он спрятался в подсобке и забаррикадировал дверь. Позже он самостоятельно открыл дверь правоохранительным органам. Однако, наряд полиции смог задержать злоумышленника. У него изъяли нож. 
 
Позже выяснилось, что ранее дебошир уже был осужден за кражу и грабеж. В настоящее время решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела.
 
Напомним, что недавно похожий случай произошел в Тосненском районе Ленобласти. 
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Теги: кировский район , магазин , нож , проспект ветеранов , угрозы
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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