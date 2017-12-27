На проспекте Ветеранов пьяный петербуржец угрожал убийством в круглосуточном магазине

В Кировском районе подвыпивший мужчина угрожал людям ножом.

Утром в Кировском районе пьяный покупатель угрожал оружием сотрудникам и посетителям продуктового магазина. Нетрезвый хулиган зашел в круглосуточное заведение на проспекте Ветеранов, 16 около половины пятого утра.

Сообщается, что петербуржец угрожал незнакомым людям расправой и убийством. Когда на место происшествия выехали оперативники, он спрятался в подсобке и забаррикадировал дверь. Позже он самостоятельно открыл дверь правоохранительным органам. Однако, наряд полиции смог задержать злоумышленника. У него изъяли нож.

Позже выяснилось, что ранее дебошир уже был осужден за кражу и грабеж. В настоящее время решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела.