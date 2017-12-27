В Тосненском районе пьяный злоумышленник угрожал ножом прохожим

В Ленобласти мужчина "под мухой" угрожал ножом незнакомым людям.

В Тосненском районе Ленобласти наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного мужчину, нападавшего с ножом на прохожих. Сообщается, что инцидент произошел в половину восьмого утра 8 января.

Известно, что 43-летнего преступника оперативники заметили во время патрулирования района. Около дома номер 4 по Октябрьской улице в городе Никольское нетрезвый злоумышленник кидался на людей с холодным оружием в руках. Его быстро обезвредили и оставили в отделение полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У подозреваемого изъят нож. По данному происшествию проводится проверка.