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В Тосненском районе пьяный злоумышленник угрожал ножом прохожим
Сегодня, 14:49
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lesjasap
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В Тосненском районе пьяный злоумышленник угрожал ножом прохожим

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В Ленобласти мужчина "под мухой" угрожал ножом незнакомым людям.

В Тосненском районе Ленобласти наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного мужчину, нападавшего с ножом на прохожих. Сообщается, что инцидент произошел в половину восьмого утра 8 января. 
 
Известно, что 43-летнего преступника оперативники заметили во время патрулирования района. Около дома номер 4 по Октябрьской улице в городе Никольское нетрезвый злоумышленник кидался на людей с холодным оружием в руках. Его быстро обезвредили и оставили в отделение полиции. 
 
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У подозреваемого изъят нож. По данному происшествию проводится проверка. 
Теги: ленобласть , нож , пьяный нарушитель , росгвардия , тосненский район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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