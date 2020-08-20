На проспекте Ветеранов мотоцикл врезался в кроссовер

В каком состоянии находится водитель мотоцикла, неясно.

Вечером в четверг, 20 августа, редакция Piter.TV получила информацию, что на проспекте Ветеранов у дома №146/22 произошло ДТП с участием мотоцикла.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что кроссовер начинает поворачивать влево в тот момент, когда со встречной полосы на большой скорости ехал мотоцикл. Мужчина, управлявший байком, не смог избежать столкновения, влетел в автомобиль и перелетел через него. В каком состоянии находится потерпевший, неясно. Достоверной информации от пресс-службы УГИБДД пока не поступало.

Ранее мы писали, что в результате серьезного ДТП на 89 километре КАД пострадали дети.

Видео: Piter.TV