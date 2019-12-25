На проспекте Ветеранов горела комната в жилом доме

Спустя 27 минут спасатели потушили пламя.

В Красносельском районе Петербурга в ночь на 24 сентября полыхала однокомнатная квартира. Пожар произошел на проспекте Ветеранов.

По информации Piter.tv, информация о возгорании поступила диспетчеру в 00:30. Горела обстановка площадью пять квадратных метров.

Спустя 27 минут спасатели потушили пламя. С огнем боролись 14 спасателей и три спецмашины.

Во время возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в подсобном помещении на Октябрьской набережной ночью спасатели тушили пожар.

Фото: Piter.tv