На проспекте Ветеранов горела комната в жилом доме

В Красносельском районе Петербурга в ночь на 24 сентября полыхала однокомнатная квартира. Пожар произошел на проспекте Ветеранов.
По информации Piter.tv, информация о возгорании поступила диспетчеру в 00:30. Горела обстановка площадью пять квадратных метров.
Спустя 27 минут спасатели потушили пламя. С огнем боролись 14 спасателей и три спецмашины.
Во время возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в подсобном помещении на Октябрьской набережной ночью спасатели тушили пожар.
Фото: Piter.tv
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