  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Ветеранов горела комната в жилом доме
Сегодня, 9:51
143
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Ветеранов горела комната в жилом доме

0 0

Спустя 27 минут спасатели потушили пламя.

В Красносельском районе Петербурга в ночь на 24 сентября полыхала однокомнатная квартира. Пожар произошел на проспекте Ветеранов. 

По информации Piter.tv, информация о возгорании поступила диспетчеру в 00:30. Горела обстановка площадью пять квадратных метров. 

Спустя 27 минут спасатели потушили пламя. С огнем боролись 14 спасателей и три спецмашины. 

Во время возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в подсобном помещении на Октябрьской набережной ночью спасатели тушили пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: горела комната, мчс, проспект ветеранов, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии