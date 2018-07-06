На проспекте Уточкина задержали предполагаемого убийцу женщины, руководившей магазином

По оперативным данным, между потерпевшей и предполагаемым виновником на улице возник случайный конфликт.

В воскресенье, 12 сентября, на проспекте Уточкина задержали предполагаемого убийцу 51-летней женщины, владелицы магазина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

По данным следствия, 8 сентября в полицию сообщили о пропавшей 51-летней женщине, работающей управляющей магазина. Через два дня, 10 сентября, в кустах у дома 13 по Торфяной дороге найдут ее тело с множественными ножевыми ранениями.

В результате оперативно-розыскных мероприятий на проспекте Уточкина у себя в квартире задержали 25-летнего охранника одной из городских больниц. По оперативным данным, между потерпевшей и предполагаемым виновником на улице возник случайный конфликт. В настоящее время задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге раскрыли убийство, совершенное еще в 1995 году.

Фото: Piter.tv