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На проспекте Стачек задымился лазурный автобус
Сегодня, 21:47
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На проспекте Стачек задымился лазурный автобус

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По предварительным данным, пострадавших нет.

Вечером во вторник, 26 сентября, у дома на проспекте Стачек, 59, в Петербурге задымился лазурный автобус. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, пострадавших нет. В пресс-службе перевозчика "Домтрансавто" пояснили, что в моторном отсеке автобуса вытек антифриз. Это привело к образованию пара, пишет "Фонтанка".

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назвал причину возгорания лазурных автобусов в Северной столице. По его словам, это происходит из-за некачественного обслуживания транспорта. 

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: лазурный автобус, проспект стачек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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