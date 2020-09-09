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На проспекте Стачек столкнулись 4 автомобиля

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Массовая авария произошла у станции метро "Кировский завод".

В редакцию Piter.tv поступило видео с камер наблюдения в Кировском районе на проспекте Стачек, где днем в среду, 9 сентября, столкнулись четыре автомобиля.

Один из участников аварии в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказал, что все остались в живых. Он также сообщил, что водитель автомобиля "Хендай Крета" "выскочил на встречку, уходя от удара с маршруткой в своей полосе". 

Ранее мы показали, что момент наезда маршрутки на пешехода в Петербурге попал на видео. Гражданина Узбекистана госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео с камер, дтп, петербург, стачек
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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