На проспекте Стачек столкнулись 4 автомобиля

Массовая авария произошла у станции метро "Кировский завод".

В редакцию Piter.tv поступило видео с камер наблюдения в Кировском районе на проспекте Стачек, где днем в среду, 9 сентября, столкнулись четыре автомобиля.

Один из участников аварии в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказал, что все остались в живых. Он также сообщил, что водитель автомобиля "Хендай Крета" "выскочил на встречку, уходя от удара с маршруткой в своей полосе".

Ранее мы показали, что момент наезда маршрутки на пешехода в Петербурге попал на видео. Гражданина Узбекистана госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Видео: Piter.tv