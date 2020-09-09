Момент наезда маршрутки на пешехода в Петербурге попал на видео

Авария произошла рано утром 8 сентября.

Появилось видео аварии с участием маршрутного автобуса, которая произошла ранним утром 8 сентября.

В седьмом часу утра у дома №22 по Загородному проспекту водитель маршрутки наехал на пешехода, осуществляя движение на запрещающий сигнал светофора. За рулем автобуса был мужчина 1997 года рождения.

Молодой пешеход 1999 года рождения был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы показали видео ДТП на Литейном мосту. Автомобиль Lada X-Ray занесло на трамвайных рельсах. После этого машина вылетела на "встречку" и врезалась в две другие.

Видео: Piter.tv