Опубликовано видео ДТП на Литейном мосту в Петербурге

В распоряжении Piter.tv оказалось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент аварии.

Днем в среду, 9 сентября, в центре Петербурга произошла авария с участием трех автомобилей. Момент аварии с камер наблюдения на Литейном мосту оказался в распоряжении Piter.tv.

По предварительной информации, автомобиль Lada X-Ray занесло на трамвайных рельсах. После этого машина вылетела на встречную полосу движения и врезалась в Hyundai Solaris и Nissan Qashqai.

Информация о пострадавших и другие детали происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что авария на перекрестке Московского проспекта и Малой Митрофаньевской попала на видео.

Видео: Piter.tv