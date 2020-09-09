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Опубликовано видео ДТП на Литейном мосту в Петербурге

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В распоряжении Piter.tv оказалось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент аварии.

Днем в среду, 9 сентября, в центре Петербурга произошла авария с участием трех автомобилей. Момент аварии с камер наблюдения на Литейном мосту оказался в распоряжении Piter.tv.

По предварительной информации, автомобиль Lada X-Ray занесло на трамвайных рельсах. После этого машина вылетела на встречную полосу движения и врезалась в Hyundai Solaris и Nissan Qashqai.

Информация о пострадавших и другие детали происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что авария на перекрестке Московского проспекта и Малой Митрофаньевской попала на видео.

Видео: Piter.tv

Теги: авари, авария, видео с камер, дтп, литейный мост, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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