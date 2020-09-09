  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:40
151
smirenny
Код вставки плеера

Авария на перекрестке Московского проспекта и Малой Митрофаньевской попала на видео

0 0

Какие травмы получили участники ДТП, пока неясно.

Ночью в среду, 9 сентября, на перекрестке Московского проспекта и Малой Митрофаньевской улицы произошло ДТП. 

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель "Мерседеса" стоит на светофоре и ждет, когда сможет совершить левый поворот. В тот момент, когда светофор загорелся и водитель начал совершать маневр, встречная "Тойота Королла" на большой скорости влетела в нос "Мерседеса", а затем протаранила будку. Какие травмы получили участники аварии, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что автобус наехал на отбойник и застрял на ж/д переезде "Старая Деревня".

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии