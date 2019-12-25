На проспекте Стачек компания молодых людей ограбила мужчину

Ущерб составил 35 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, вечером 10 апреля в полицию поступил звонок. Мужчина сообщил о массовой драке у дома №107 по пр. Стачек.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и никого не обнаружили.

Спустя несколько часов в полицию обратился мужчина 1992-го года рождения с заявлением. Он сообщил, что по указанному ранее адресу, к нему подошла компания молодых людей и ограбила, применив физическую силу.

Преступники отобрали деньги и мобильный телефон. Ущерб составил 35 000 рублей. Известно, что с двумя из них потерпевший был знаком.

Полиция задержала одного из подозреваемых. Похищенное частично изъято.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержали женщину, обобравшую пенсионерку в подъезде дома во Всеволожске.

Фото: Pixabay