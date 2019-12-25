На проспекте Стачек двое неизвестных отняли у прохожего фитнес-браслет

Оперативники задержали злоумышленников.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 июня в полицию поступило заявление от мужчины 1984 года рождения. Он рассказал, что двое неизвестных отняли у него смартфон и фитнес-браслет у д. 34 по проспекту Стачек.

Оперативники задержали подозреваемого 22 июня у дома №2 по пл. Стачек. Им оказался безработный житель республики Дагестан 1989 года рождения. Спустя несколько часов у дома №9 по ул. Пионерстроя задержали второго преступника: стропальщика 1975 года рождения. Известно, что злоумышленники избили потерпевшего и отняли у него вещи. Возбуждено уголовное дело.

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