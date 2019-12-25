В Петербурге мужчина показывал детям половые органы на лестничной площадке

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 12 марта в полицию поступил звонок.

Женщина сообщила, что в подъезде дома №8 корп. 3 по пр. Солидарности мужчина демонстрирует половые органы её маленькой дочери.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого.

Установлено, что мужчина совершил развратные действия в отношении детей 2004 и 2005 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

Ранее мы сообщили, что неизвестный изнасиловал 12-летнюю девочку в примерочной ТЦ "Галерея".

Фото: Pixabay