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На проспекте Солидарности легковой автомобиль столкнулся с трамваем

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Водитель легковушки цел.

Очевидец сообщил, что в Невском районе Петербурга водитель легкового автомобиля врезался в трамвай. Инцидент произошел 15-го июля около дома №19 на проспекте Солидарности.

По словам свидетеля, водитель отечественного автомобиля остался жив, так как был пристегнут. 

Корреспонденту Piter.TV удалось побывать на месте происшествия и заснять, как машину вынимают из-под общественного транспорта с помощью "КАМАЗа". На месте находится карета "скорой помощи". 

Ранее мы сообщили о столкновении такси с троллейбусом в Кировском районе

Видео: Piter.TV 

Теги: трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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