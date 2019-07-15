На проспекте Солидарности легковой автомобиль столкнулся с трамваем

Водитель легковушки цел.

Очевидец сообщил, что в Невском районе Петербурга водитель легкового автомобиля врезался в трамвай. Инцидент произошел 15-го июля около дома №19 на проспекте Солидарности.

По словам свидетеля, водитель отечественного автомобиля остался жив, так как был пристегнут.

Корреспонденту Piter.TV удалось побывать на месте происшествия и заснять, как машину вынимают из-под общественного транспорта с помощью "КАМАЗа". На месте находится карета "скорой помощи".

Ранее мы сообщили о столкновении такси с троллейбусом в Кировском районе.

Видео: Piter.TV