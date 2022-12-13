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На Витебском проспекте в ДТП погиб водитель Kia Ceed
Сегодня, 11:00
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На Витебском проспекте в ДТП погиб водитель Kia Ceed

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Один пассажир попал в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

В Пушкинском районе накануне, 27 мая, столкнулись автомобили Kia Ceed и "КамАЗ". В результате ДТП погиб мужчина. 

По информации Piter.tv, водитель легковушки потерял управление над машиной и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком, который наносил разметку на проезжей части. 

За рулем универсала находился 33-летний житель Купчино. Он скончался до прибытия скорой помощи. Пассажир автомобиля попал  в больницу. 39-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. 

Добавим, что водитель Kia Ceed за последний год привлекался к  административной ответственности за нарушения ПДД 19 раз.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: на Искровском проспекте извращенец схватил 14-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать.

Фото: Piter.tv

Теги: kia ceed, витебский проспект, погиб в дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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