На Витебском проспекте в ДТП погиб водитель Kia Ceed

Один пассажир попал в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

В Пушкинском районе накануне, 27 мая, столкнулись автомобили Kia Ceed и "КамАЗ". В результате ДТП погиб мужчина.

По информации Piter.tv, водитель легковушки потерял управление над машиной и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком, который наносил разметку на проезжей части.

За рулем универсала находился 33-летний житель Купчино. Он скончался до прибытия скорой помощи. Пассажир автомобиля попал в больницу. 39-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Добавим, что водитель Kia Ceed за последний год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 19 раз.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv