ДТП на проспекте Славы перегородило дорогу троллейбусам

В аварию попали легковушка, маршрутка и фургончик.

Около 9 утра в пятницу, 19 марта, у дома №52/1 по проспекту Славы произошло ДТП. Как рассказали очевидцы, дорогу не поделили маршрутка и фургончик доставки, "досталось" также легковой иномарке.

Со слов очевидцев, маршрутку развернуло при торможении, и автобус впечатал проезжающий мимо "Фольксваген Пассат" в фургон, легковушку развернуло в противоположную сторону. Некоторые пользователи предположили, что иномарка пыталась перестроиться и сделала это неудачно, другие на личном опыте вспомнили, как многие лихачи несутся по этой выделенной полосе, а затем вклиниваются в основной поток машин.

Один из автомобилистов получил травму плеча, о состоянии других водителей ничего не известно. Официальной информации по поводу ДТП не поступало. Авария вызвала троллейбусную пробку – дорога для общественного транспорта оказалась перекрыта. Затруднение с проездом испытывали и другие автомобилисты.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Алексей Михайлов