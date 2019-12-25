На нескольких участках проспекта Шаумяна обновили дорожное покрытие

Дорожники поставили на изношенных участках заплатки.

Несколько участков проспекта Шаумяна получили свежее дорожное покрытие взамен разрушенного. Как сообщили в пресс-службе Смольного, дорожники поставили на дороге несколько "заплаток". Новый слой асфальтобетонной смеси обещает прослужить не меньше года.

В Красногвардейском районе порядка 80 тысяч квадратных метров изношенного дорожного покрытия ждут замены. В целом, в рамках городской программы по содержанию дорог рабочие устраняют дефекты на 700 тысячах "квадратах" проезжей части за год. С января по май текущего года дорожники заменили уже 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Ранее стало известно, что транспортное движение по Парашютной улице ограничат до конца августа.

Фото: пресс-служба Смольного