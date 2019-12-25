Транспортное движение по Парашютной улице ограничат до конца августа

Также ограничения ждут улицу Ивана Фомина и проспект Маршала Жукова.

Петербургских автомобилистов ждет ряд изменений, связанных с дорожными работами в разных районах города. Как сообщила Государственная административно-техническая инспекция, с 15 мая в силу вступит несколько ограничений движения на дорогах.

С пятницы и до 7 июля будет труднее проехать по улице Ивана Фомина от Поэтического бульвара до Сиреневого, а с 23 по 26 мая проезд по этому участку перекроют совсем. Также с пятницы, но почти до конца лета, 20 августа, ограничится движение по Парашютной улице до улицы Летчика Паршина до дороги в Каменку.

С 16 мая по 9 июня затруднится движение по четной стороне проспекта Маршала Жукова на участке от проспекта Ветеранов до проспекта Народного Ополчения. Здесь будут переустраивать водопровод. С того же дня, но до середины июля ограничат проезд по улице Маршала Казакова от проспекта Маршала Жукова до улицы Котина и по улице Котина на участке от улицы Маршала Казакова до Ленинского проспекта.

Тем временем, на Стародеревенской улице начали укладывать асфальт.

Фото: Piter.TV