На Стародеревенской улице начали укладывать асфальт

Дорожное покрытие обновят на участке от улицы Оптиков до Богатырского проспекта.

В минувшую среду, 6 мая, на участке Стародеревенской улицы начали укладывать асфальт: свежее дорожное покрытие появится на промежутке от улицы Оптиков до Богатырского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского КРТИ.

Работы ведутся в рамках текущего ремонта улицы, подрядчик накануне завершил фрезерование участка. Всего организации "ВАД" нужно привести в порядок 1,24 километра от Оптиков до Ильюшина вместе с проезжей частью и тротуарами. Стоимость работ составит 105,25 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что на КАД в районе Выборгского шоссе на сутки перекроют два съезда.

Фото: Piter.TV