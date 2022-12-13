На проспекте Шаумяна горело неэксплуатируемое здание

Тушить дом отправились 15 спасателей и три спецмашины.

В Красногвардейском районе сегодня вечером, 18 февраля, произошел пожар. На проспект Шаумяна, 1, пламя охватило 10 "квадратов" в неэксплуатируемом здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18:11. Тушить дом отправились 15 спасателей и три спецмашины.

Пожарные справились за 1 час и 10 минут. В 19:21 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv