На проспекте Пятилеток петербуржцы заметили сову

Дикая птица отправилась в город, чтобы добыть пропитание.

В Невском районе Петербурга местные жители заметили сидящую на заснеженной ветке дерева сову. В социальные сетях разгорелся спор: действительно ли это сова, а не филин. Также старожилы начали вспоминать те времена, когда диких лесных птиц можно было спокойно увидеть на территории парков города. По информации от петербуржцев, в середине 80-ых годов прошлого века, можно было выйти на прогулку в парк по улице Козлова и рассматривать неясытей.

Сегодня же данное зрелище - настоящее событие для горожан. Известно, что птицу увидели на участке детского сада по проспекту Пятилеток. Пользователи соцсетей шутят, что сова выбрала самое безопасное место.

Напомним, что женщина-волонтер из Петербурга спасла вмерзшую в лед утку на Обводном.

Фото:Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб