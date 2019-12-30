Очевидцы сообщают о происшествии в 121-м автобусе.

В четверг, 23 января, на проспекте Просвещения полицейские "задержали" кровавый автобус. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В автобусе 112 произошло происшествие. Полицейские заметили вытекающую кровь из задней двери общественного транспорта. По словам очевидцев, правоохранители вынесли оттуда человека.

В настоящее время автобус стоит на месте. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что на Марата две женщины попали под колеса иномарки.

Фото:pixabay