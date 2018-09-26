На проспекте Просвещения уничтожают аллею с деревьями

Рабочие говорят, что это плановые работы по проведению теплосети.

Днем 14 марта жители Петербурга заметили в Выборгском районе рабочих в оранжевых жилетах с электропилами. По словам горожан, возле дома №70 по проспекту Просвещения уничтожают аллею с деревьями. Как оказалось, зеленые насаждения мешают специалистам проводить плановые работы по проведению теплосети. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Это плановая история, здесь будет проходить теплосеть. Там весит объявление, почему вы не смотрите, я не знаю. Все работы по вырубке деревьев официальны. Рабочий

Горожане не верят, что вырубка деревьев в этом месте так уж необходима. Они жалуются на то, что в городе становится все меньше зеленых зон.

Ранее мы писали, что в сквере на Римского-Корсакова вырубили столетние деревья.

Видео: Piter.TV