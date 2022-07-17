На проспекте Просвещения сгорел ларек

Торговую палатку тушили 15 спасателей.

В Выборгском районе Петербурга в воскресенье, 3 декабря, произошел пожар. На проспекте Просвещения, 34, полыхал ларек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:36. Бороться с огнем прибыли 15 человек личного состава и три спецмашины.

В металлическом, размером 10х3 метра ларьке происходило горение на площади 10 кв. метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Спасатели справились за 18 минут. В 23:54 пожар был ликвидирован.

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