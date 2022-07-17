В Гатчине нашли труп в крови

У 52-летнего погибшего обнаружили открытый перелом ноги и кровоподтеки.

В Гатчине накануне, 3 декабря, обнаружили труп в крови. Бездыханного мужчину нашел родственник в квартире на улице Изотова, 6, около 21:35. Житель Ленобласти обратился в полицию.

По информации Piter.tv, на место случившегося прибыли правоохранители и медики. У 52-летнего погибшего обнаружили открытый перелом ноги, кровоподтеки на ногах и синяки.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Полицейские изъяли следы пальцев рук, следы обуви, биоматериалы.

Подробности случившегося выясняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv