В результате ДТП пострадали три человека.

Поздно вечером 2 апреля в Выборгском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, недалеко от станции метро "Гражданский проспект", у дома №153 на проспекте Просвещения, мотобайк врезался в ограждение.

Авария произошла незадолго до полуночи. В результате пострадали три человека. Медики оказали помощь 30-летнему мужчине и 35-летней женщине на месте происшествия. Еще одну 35-летнюю женщину увезли в Елизаветинскую больницу.

Проводится проверка. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV